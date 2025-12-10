Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı konuldu

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 2 Aralık'ta yoğun bakıma alınmıştı.

Kolon kanseri tedavisine yoğun bakımda devam eden Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin Manisa Şehir Hastanesi'nden açıklama yapıldı.

Açıklamada, Durbay'ın 1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine dahiliye servisine yatırıldığı belirtildi. Durbay'ın 2 Aralık'ta böbrek ve karaciğer fonksiyon testlerinde belirlenen bozulma nedeniyle tedavisinin Yoğun Bakım Ünitesi'nde sürdürülmesine karar verildiği ifade edildiği açıklama gerekli tıbbi müdahalelerin aktarıldı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Mevcut durumda Sayın Gülşah Durbay'ın tedavisi, çoklu organ yetmezliği tanısı ile yoğun bakım koşullarında ileri tıbbi imkanlar kullanılarak sürdürülmektedir. Hastanın solunum durumu stabildir ve cihaz desteği gerektirmemektedir. Bu kritik süreçte gelişmeler oldukça hastanemiz tarafından bilgilendirmeler yapılacaktır.”