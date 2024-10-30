Şeker görünümlü uyuşturucu iddiası ekipleri harekete geçirdi

Tekirdağ’da çocuklara şeker görünümlü uyuşturucu madde dağıtıldığı iddiası ekipleri harekete geçirdi.

Süleymanpaşa genelinde okul bölgelerindeki dükkanlar ve okul içlerindeki kantinlerde denetim yapan zabıta ekipleri, içinde uyuşturucu olan şekerlerin çocuklara ücretsiz dağıtıldığı iddialarını da araştırarak, ilgili ürünün yanı sıra tüm ürünleri kontrol edip firma sahiplerini konu ile ilgili bilgilendirdi.



Yapılan denetimler ve kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamayan ekipler, sosyal medyadaki sahte paylaşımları için velileri uyardı.