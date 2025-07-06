Şeker komasına giren 12 yaşındaki Egemen'den acı haber

Ankara'da şeker hastası olan Egemen Büyükçolak (12), Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evinde dün akşam saatlerinde aniden fenalaştı.

Durumu fark eden ailesinin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Büyükçolak, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şeker komasına girdiği belirlenen Büyükçolak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.