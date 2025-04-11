Sekiz aylık hamile eşini başından vurarak katletti
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Alican Kızılay, 8 aylık hamile eşi Beste Kızılay'ı başından vurarak öldürdü.
Dün gece yaşanan olay Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı.
İddiaya göre, Alican Kızılay ile 8 aylık hamile eşi Beste Kızılay tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Alican Kızılay, eşi Beste Kızılay'ı tabancayla başından vurdu.
Silah sesleri üzerine mahalleye sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Beste Kızılay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kızılay'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Alican Kızılay gözaltına alındı.
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