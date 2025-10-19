Sekiz ayrı suçtan aranıyordu, Hatay'da yakalandı

Hatay'da sekiz ayrı dosyadan aranan şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; Dörtyol İlçesinde 8 ayrı suçtan 15 yıl 10 ay 4 gün hapis cezası ile aranan K.Ç. ve vergi usul kanununa muhalefet suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan G.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Adli mercilere sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi.