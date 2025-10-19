Sekiz ayrı suçtan aranıyordu, Hatay'da yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sekiz ayrı suçtan aranması bulunan şüpheli yakalandı.

Sekiz ayrı suçtan aranıyordu, Hatay'da yakalandı

Hatay'da sekiz ayrı dosyadan aranan şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; Dörtyol İlçesinde 8 ayrı suçtan 15 yıl 10 ay 4 gün hapis cezası ile aranan K.Ç. ve vergi usul kanununa muhalefet suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan G.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Adli mercilere sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...