Sel faciasında 17 kişiye mezar olan Ölçer Apartmanı davasında karar

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinde, Ezine Çayı yanında bulunan Ölçer Apartmanı'nın çökmesi neticesinde 17 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi ise sel sularına kapılarak kaybolmuştu.



Olayla ilgili İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde binanın müteahhidi Mehmet Özkan, 18 Ağustos 2021 tarihinde tutuklanmıştı.



İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan müteahhit Mehmet Özkan, 18 Mayıs 2022 tarihinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu sanığın bulunmadığı davada karar çıktı.



"BERAATİMİ TALEP EDİYORUM"



Duruşmada konuşan müteahhit Mehmet Özkan, iddia makamının mütalaasındaki aleyhe hususları kabul etmediğini dile getirdi.

Özkan, "Ben tüm iş ve işlemlerimi, gerekli izinlerimi alarak ilgili raporlara ve kurallara uygun olarak yaptım, bunlara ilişkin raporlar, yönetmelikler ve evraklar dosyada yer almaktadır. Bilirkişi raporunda mimar yoktur, eğer mimar yer alsaydı rapor aydınlatıcı olacaktı. Tüm bunlar dikkate alınarak müteahhittin kusuru bulunmamaktadır. Biz tüm işlemlerimizi ilgili kurum ve kuruluşlardan aldığımız raporlar, izinler ve projeler ile yapılarımızı inşaat etmekteyiz. Tüm yapılan işlemler kurallara uygundur. Etrafta yapılan inşaatlarında benzer yöntem ve işlemlerle inşa edildiği görülmektedir. Bu şekilde bir çok kurum binası yapılmıştır. Ölçer Apartmanı taşkından itibaren bölgede gösterilmemiştir. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen rapor 2019 tarihli olup Ölçer Apartmanının tamamlandığı tarih ise 2017 yılıdır. Fazladan inşaat yapıldığı isnadı da belediye başkanlığının yazısına göre doğru değildir. Ülkemizde sel ve taşkın yönetmeliği de bulunmamaktadır. Bina projeye uygun inşa edilmiş olup beton değerleri fazlasıyla şartları sağlamakta, demirinde eksiklik olmadığı görülmektedir. Tüm saydığım bu hususlar nezaretinde beraatımı talep ediyorum." şeklinde konuştu.

