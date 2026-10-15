Sel faciasında can kaybı 4'e yükseldi. Kayıp 3 kişi aranıyor

84 yılın rekorunun kırıldığı yağışların ardından İstanbul yaralarını sarmaya çalışırken can kaybı sayısı arttı.

Sağanağın ardından Kağıthane Deresi’nin taştığı Ayazağa Mahallesi’nde Ayazağa Mahallesi'nde Turgut Dursun'un cansız bedeni bulundu.

Can kaybı sayısı 4'e yükselirken kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

ŞARJI BİTMİŞ

İçişleri Bakanı Musfata Çiftçi, selden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Ayazağa'da incelemelerde bulundu.

Çiftçi, kayıp olarak aranan bir kişinin bir kişinin sağ bulunduğunu ve şarjı bittiği için kendisine ulaşılamadığını açıklamıştı.

273 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün sel felaketinin yaşandığı İstanbul’da afet koordinasyon toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kurum, İstanbul'un son 83 yılın en yüksek yağışını aldığını vurgulayarak "Metrekareye 24 saatte 186 kilogram, şimdiye kadar da 273 kilogram yağış düştü. Metrekareye 273 kilogram yağış, 27 santim su yüksekliği demek. Selin yoğun yaşandığı Sarıyer'de, Şile'de, Başakşehir'de, Güngören'de 27 santim su yüksekliği, son 48 saatte o ilçelere düştü. Bir günde İstanbul'da böyle bir yağış sonrasında barajlardaki doluluk oranı yüzde 7 seviyesinde arttı." diye konuştu.

“TÜM BARINMA TALEPLERİ KARŞILANACAK”

Felaketin ardından en önemli önceliklerinin can güvenliği olduğunu aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Şu an itibarıyla arama, kurtarma bekleyen veya ulaşılamamış herhangi bir vatandaşımız yok. Tüm vatandaşlarımızı güvenli alanlara emniyet birimlerimiz aldılar ve bir kısmını da misafirhanelerde misafir ediyoruz. Bu çerçevede tam 3 bin 57 vatandaşımızı güvenlik birimlerimiz sağ salim kurtardılar ve güvenli alanlara taşıdılar. İstanbul Valiliğimiz koordinasyonunda tüm barınma talepleri karşılanacaktır. Sel felaketi gören 39 ilçemizde 14 ayrı noktada 110 aracımızla itfaiyemiz, belediyelerimiz vatandaşımıza sıcak çorba ve ihtiyaçlarını giderecek yardımları yapmaktadır. Bu çerçevede 48 toprak kayması vakası gerçekleşti, 39 ilçemizde 53 istinat duvarı aşırı yağış sebebiyle yıkıldı. Tam 9 bin 755 ihbar bu koordinasyon merkezine geldi ve birimlerimiz 7 bin 800'üne anında müdahalelerini yaptılar ve vatandaşımızın ne talebi, ne ihtiyacı varsa devletimiz bu talepleri hızlı bir şekilde gerçekleştirdi."

“AYAZAĞA'DA 300 İŞ YERİ, 200 ARAÇ HASAR TESPİTİ YAPILDI”

Bakan Kurum, hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarına başladıklarını, vatandaşların mal, çiftçilerin ürün hasarına ilişkin AFAD koordinasyonunda ilgili birimlerin tespitleri yaptıklarını belirterek, "Şu ana kadar yapılan tespitler çerçevesinde sadece Ayazağa'da 300 iş yeri, 200 araç hasar tespiti yapıldı. Hasar tespitlerini hafta sonu itibarıyla tamamlamayı hedefliyoruz. Yapılan tespitler sonucunda vatandaşımızın mal hasarına, binalarda yaşanan hasarlara ilişkin devletimiz her türlü desteği yapacaktır. Milletimiz bu noktada müsterih olsun." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının, çiftçilerin hasarlarına ilişkin tespitleri hızlı bir şekilde yaptığını dile getiren Kurum, "109 hayvanımız telef oldu. İnşallah hafta sonu da Tarım Orman Bakanlığımız çiftçilerimizin telef olan hayvanlarına ilişkin yardımları gerçekleştiriyor olacak. Sera çadırları, yem, saman gibi ihtiyaçları da Valiliğimiz koordinasyonunda gidereceğimizi buradan ifade etmek istiyorum." dedi.

“KURTARILMAYI BEKLEYEN KİMSE YOK"



İstanbul Valisi Davut Gül ise selde yaralanan ve tedavileri süren 7 kişinin hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.

Vali Gül, 5 kişiyle ilgili kayıp başvurusu yapıldığını ve arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

3 bin 50 kişinin kurtarıldığını kaydeden Gül, "Kurtarılmayı bekleyen kimse yok. Bu aşamadan sonra yapacağımız işler, özellikle kaymakamlarımız evi su alan ya da bir şekilde su basma tehlikesi olan hemşerilerimizi oteller başta olmak üzere, kamu misafirhaneleri başta olmak üzere güvenli yerlerde misafir ediyoruz. Hemşerilerimizden istirhamımız, kaymakamlarımıza 112'ye mutlaka başvursunlar, müracaat etsinler ve riskli alanlarda bulunmasınlar. Bunun dışında evi su basan, iş yerini su basan hemşerilerimiz bir an önce bu suyun tahliye edilmesini bekliyorlar" diye konuştu.

“ÖDEMELER EN GEÇ PAZARTESİ BAŞLIYOR”



Hasar tespit çalışmalarımız tüm hızıyla devam ettiğini belirten Gül, “Mümkünse yarın öğleden sonra en geç pazartesi günü ödemeleri yapmaya başlayacağız. Hemşerilerimizin hiçbirinin açta açıkta kalmasına müsaade etmeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu açıdan bizlere kesin talimatı var” dedi.