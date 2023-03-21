Sel faciasında hayatını kaybeden Zeynep bebek, annesinin yanında toprağa verildi

Kaybolan hemşire Fatma Tekdal'ın cenazesine ise dün sabah ekiplerin yaptığı çalışmayla ulaşıldı. 2 aylık hamile Fatma Tekdal, yakınları tarafından kent merkezinde toprağa verildi.

1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal’ın cesedi ise akşam saatlerinde bulundu.



Zeynep Zümra bebeğin cenazesi, bugün öğlende Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Mezarlık Camii’ne getirildi. Küçük Zeynep Zümra, kılınan cenaze namazının ardından annesinin yanında toprağa verildi.