Sel faciasında kaybolan 3 kişi aranıyor

İstanbul 'da, 14 Ekim'de etkili olan sağanağın ardından su baskınları ve selin yaşandığı bölgelerde kayıp oldukları bildirilen kişileri arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor.

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD ) koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda arama kurtarma ekipleri, dere yatakları ve derelerin döküldükleri noktalar ile Haliç bölgesinde kayıp kişilere ulaşmak için çalışma yapıyor.

Çalışmaların koordineli ve etkin şekilde yürütülmesi amacıyla Kemerburgaz'da oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplanan gönüllüler de ekiplere destek veriyor.

DERELER KONTROL EDİLİYOR

Ekipler, Kağıthane, Cendere, Alibeyköy ve Ayazağa'daki dere yataklarında çalışmalarını yoğunlaştırırken derelerin Haliç'e döküldüğü noktalar da aranıyor.

Arama çalışmalarında drone ile ve sonar cihazları da kullanılıyor.

Öte yandan, Cendere'de sel sularının çekilmesinin ardından araçlara ait onlarca plaka yüzeye çıktı. Toplanan plakalar, kaldırıma bırakıldı.

CAN KAYBI 4

Selde can kaybı dün 4'e yükselmişti.

İçişleri Bakanı Musfata Çiftç i, selden en çok etkilenen bölgelerden biri olan İstanbul Ayazağa'da incelemelerde dün incelemelerde bulunmuştu.

Çiftçi, kayıp olarak aranan bir kişinin bir kişinin sağ bulunduğunu ve şarjı bittiği için kendisine ulaşılamadığını açıklamıştı.