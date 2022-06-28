Sel hasarları nedeniyle Batı Karadeniz'de trafiğe kapanan yollar

Karayolları Genel Müdürlüğü, sel hasarları dolayısıyla Batı Karadeniz Bölgesi'nde bazı yolların trafiğe kapatıldığını bildirdi. İşte il il kapanan yollar...

Haberler - Anadolu Ajansı 28.06.2022 - 13:22

Sel hasarları nedeniyle Batı Karadeniz'de trafiğe kapanan yollar

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Batı 'de meydana gelen sel ve taşkın nedeniyle bazı illerdeki karayolları trafiğe kapandı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Zonguldak-Karabük Sınırı-Yenice-Karabük yolu sel hasarı ve baraj sularının debisinin artması sebebiyle trafiğe kapatıldı.

nedeniyle Zonguldak-Bartın il sınırı-Kozcağız-Çaycuma-Bartın ayrımı yolu da trafiğe kapalı durumda bulunuyor.

Kozcağız-Kumluca-Abdipaşa yolunun 1-7. kilometreleri trafiğe kapatılırken ulaşım Kozcağız Barajı inşaatı yolundan sağlanıyor.

Bolu Tüneli'nin İstanbul yönünde yoğun yağıştan kaynaklı toprak kayması sebebiyle sürücüler tedbiren Abant'tan D-100 yoluna yönlendiriliyor.

Kastamonu'da Cide-Şenpazar-Ağlı yolunun trafiğe açılmasına ilişkin çalışmalar da devam ediyor.

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