Sel yolda deprem etkisi yarattı

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde sağanak yağış sonrası karayolunda çöküntü ve yarıklar oluştu.

Sel yolda deprem etkisi yarattı
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Gökçebey ilçesinde meydana gelen sağanak yağış sonrası -Ankara karayolu Örmeci köyü mevkisinde yoldaki asfaltta bozulmalar ve yarıklar oluştu.

Adeta etkisi oluşan yolun Zonguldak'tan Ankara'ya gidiş yönü araç trafiğine kapatılırken, trafik Zonguldak yönüne gidişten sağlanıyor.

Sağanak yağış nedeniyle Çaycuma ilçesi Kozcağız yolunda da taşkınlar meydana gelirken, ekipler yolda çalışma başlattı.

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