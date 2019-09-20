Son dakika haberi!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yeni bir soruşturma başlattı. Demirtaş hakkında tutuklama talep edildi.
2 Eylül tarihinde, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı davadan tahliye edilen Demirtaş'ın avukatları, bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne mahsupluk başvurusu yapmıştı.
O başvurunun kabul edilmesi üzerine de denetimli serbestlik için başvuru yapıldı. Aynı saatlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yeni soruşturma haberi geldi.
6-8 Ekim olayları gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında Demirtaş hakkında tutuklama talep edildi.