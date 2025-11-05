Selahattin Demirtaş mesaj yayınladı

Devlet Bahçeli'nin tabuları cesurca yıktığını söyleyen Demirtaş, "Kendisini yürekten kutluyor, içtenlikte teşekkür ediyorum." dedi. CHP lideri Özgür Özel'e de teşekkür eden Demirtaş, "Bir cesaret örneği sergilemiştir." ifadesini kullandı.

"Kimseye özel bir kırgınlığım da küskünlüğüm de yoktur." diyen Demirtaş, "Halk bizden sorunların çözümünü bekliyorken feraset ve cesaretle yeni şeyler söylemek, yeniyi inşa etmek hepimizin boynunun borcudur." dedi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ 2016'DAN BERİ TUTUKLU

HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 2016 yılında tutuklanmıştı. Demirtaş, kamuoyunda 6-8 Ekim olayları olarak bilinen şiddet olaylarıyla ilgili olarak yargılanmış, 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Demirtaş'la birlikte partinin bir diğer eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'a ise 30 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.