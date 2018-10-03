Yaklaşık iki yıldır cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bir kez daha hakim karşısına çıktı.



Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Selahattin Demirtaş'ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek mahkemeye dilekçe göndermesi üzerine tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinden telekonferans yöntemi ile bağlantı kuruldu.



Savunma yapan Demirtaş, 6-7 Ekim olaylarından kendisi ve partisinin sorumluluğunun bulunmadığını savundu.



Kimseyi şiddete teşvik etmediğini ifade eden Demirtaş, kendi partililerinin mağduriyet yaşadığını öne sürdü.



Demirtaş, amacının Kobani'deki çatışmaların sona ermesini sağlamak olduğunu iddia etti.



BİLİRKİŞİ TALEBİ REDDEDİLDİ



Demirtaş, hazırlanan fezlekelerdeki suçlamaların milletvekili olduğu dönemi kapsadığını ve dokunulmazlığının bulunduğunu söyledi.



Demirtaş, Anayasa'ya göre bu dönemdeki eylemlerine ilişkin hakkında yargılama yapılıp yapılamayacağının tespiti için fezlekelerde delil olarak gösterilen konuşmalarının bilirkişi tarafından incelenerek bu hususta rapor alınması talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Selahattin Demirtaş'ın talebini reddetti.

Kararın ardından Demirtaş, TBMM'deki grup toplantıları ve basın açıklamalarındaki konuşmalarının tamamının çözümünün yapılarak tarafına verilmesini talep etti.

Demirtaş, konuşma çözüm tutanaklarının kendisine verilmesinden sonra fezlekelere ilişkin savunma yapacağını dile getirdi.



Bunun ardından mahkeme heyeti, Demirtaş'ın talepleri hakkında ara kararları oluşturmak için duruşmayı yarına erteledi.



142 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 4 Kasım 2016'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Demirtaş'ın dava dosyasının, güvenlik gerekçesiyle Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.



Demirtaş'ın üzerine atılı olan "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 43 yıldan 142 yıla hapis ile cezalandırılması talep ediliyor.

