Selahattin Demirtaş taburcu edildi

Cezaevinde bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hastaneye sevkedildi.

Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Selahattin Demirtaş'ın 26 Kasım tarihinde rahatsızlandığı detaylı tetkikler yapılması için kendisinin bugün Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildiği belirtildi.

Savcılık ilk kontrollerin cezaevine gelen sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildiğini aktardı.

POLİKLİNİK KONTROL ÖNERİSİYLE TABURCU EDİLDİ

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği, Demirtaş'ın poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edildiğini duyurdu.



Demirtaş'ın saat 17.20 civarında hastaneye getirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Selahattin Demirtaş isimli hastanın şikayetleri doğrultusunda kardiyoloji, nöroloji, gastroenteroloji ve göğüs hastalıkları anabilim dalları ile konsülte edilmiş, yapılan laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri sonrasında akut hayatı tehdit edici patoloji saptanmamıştır. Belirtilen anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda hasta, poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edilmiştir."

