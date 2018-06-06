HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, seçim mesajlarını, akrabaları ile birlikte bulunan eşi Başak Demirtaş ile yaptığı telefon konuşmasında verdi.



Yaklaşık 10 dakikalık konuşmasında hükümeti eleştiren Demirtaş, seçmenlerine daha coşkulu ve umutlu bir şekilde seçime hazırlanmaları çağrısı yaptı.

Eşi Başak Demirtaş ve Babası Tahir Demirtaş

''NE YOKSULLUĞU NE DE MUTSUZLUĞU HAK EDİYORUZ''

Adaletsizliğin tüm ülkenin sorunu haline geldiğini vurgulayan HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş, "Ne yoksulluğu ne de mutsuzluğu hak ediyoruz. Şimdi hep birlikte el ele verip geleceğin Türkiye'sini inşa edebiliriz" dedi.

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