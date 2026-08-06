Şelale gezisi felaketle bitti. Suya düşen çocuk can verdi
06.08.2026 01:36
Son Güncelleme: 06.08.2026 01:45
Kayseri'de ailesiyle gittiği Kapuzbaşı Şelaleleri'nde suya düşen 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde ailesiyle birlikte Kapuzbaşı Şelaleleri'ni gezmeye giden 14 yaşındaki Ela Nur Çenge, Güney Şelale çevresinde dolaşırken dengesini kaybederek suya düştü.
Akıntıya kapılan çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.
Ekipler, Çenge'nin cansız bedenine suya düştüğü yerden yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Zamantı Irmağı'nda ulaştı.
Çenge'nin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.