Düzce'de, 95 yaşındaki Mustafa Necati Erdem, "Neden selamımı almıyorsunuz" diye uyardığı kişinin saldırısına uğradı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Cedidiye Mahallesi Rıhtım Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa Necati Erdem, şehir merkezinde dolaştıktan sonra çilingir olan akrabalarının iş yerine girerken, iddiaya göre karşıdan gelen iki gence selam verdi.



Selamını almayan gençleri uyaran Mustafa Necati Erdem daha sonra iş yerine girdi. Erdem’in arkasından gelen bir kişi tartışarak, "Sen kimsin, bana laf ediyorsun" diyerek yaşlı adama tokat attı.

Erdem aldığı darbe ile yere düşerken, iş yerinde bulunanlar gencin üzerine yürüdü. Yere düşen yaşlı adamı kaldıranlar polise haber verdi.



Polis ekipleri gelene kadar yaşlı adama tokat atan genç kaçtı.



Polis yaptığı araştırma sonucu yaşlı adama vuran kişinin Y.B. olduğunu tespit etti. Y.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaşadığı olayı anlatan Mustafa Necati Erdem, "Nerdeyse beynim yerinden çıktı. Orada görevliler vardı ve ben yere düştüm. Yüzümdeki morluk o yumruktan sonra oldu" dedi.