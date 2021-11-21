"Selamımı neden almadın" dedi, doktorun üzerine yürüdü

Haberler - İHA 21.11.2021 - 13:17
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki bir hastenede, eşi ve iki çocuğuyla hastanenin acil bölümüne tedavi olmak için gelen bir vatandaş, kendisi ile yeterince ilgilenmediği ve selamını almadığı gerekçesi ile doktorun üzerine yürüdü.
O sırada eşi ve çocuklarının bağırışlarına aldırmayan adam hastaneyi birbirine kattı.
Hastanenin güvenlik görevlileri ve bazı vatandaşların tartışmaya müdahale etmesi ile olay daha fazla büyümeden son buldu.
Yaşanan o tartışma anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.