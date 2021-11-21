"Selamımı neden almadın" dedi, doktorun üzerine yürüdü

İstanbul Beydikdüzü’nde bir şahıs, tedavi olmak için gittiği hastanede selamını almadığı gerekçesiyle doktorun üzerine yürüdü. Güvenlik görevlileri uyarılara aldırış etmeyen hastayı güçlükle durdurabildi.

Haberler - İHA 21.11.2021 - 13:17

"Selamımı neden almadın" dedi, doktorun üzerine yürüdü

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İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki bir hastenede, eşi ve iki çocuğuyla hastanenin acil bölümüne tedavi olmak için gelen bir vatandaş, kendisi ile yeterince ilgilenmediği ve selamını almadığı gerekçesi ile doktorun üzerine yürüdü.

O sırada eşi ve çocuklarının bağırışlarına aldırmayan adam hastaneyi birbirine kattı.

Hastanenin güvenlik görevlileri ve bazı vatandaşların tartışmaya müdahale etmesi ile olay daha fazla büyümeden son buldu.

Yaşanan o tartışma anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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