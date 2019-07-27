İstanbul Kumburgaz’da 7 Temmuz 2017’de ailesi ile tatil yapmaya giden Tahir Ataş’ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı.
Mahkeme tutuksuz sanık Uğur Erşaru’nun beraatine hükmetti, sanıklar Muhammet Erşaru ve Cumhur Beğeçarslan’ın ''kasten öldürme'' suçundan 25'er yıl hapsine karar verdi.
Cezayı az bulan Tahir Ataş ailesinin avukatı kararı temyiz edeceklerini söyledi. Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasında yer aldı.
"Selamımızı almadı" cinayetine 25 yıl hapis
İHA, NTV HaberTürkiye
İstanbul Kumburgaz'da 2017 yılında ailesi ile tatile giden Tahir Ataş’ı, ''Selamımızı almadı'' diye öldüren iki sanık 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul Kumburgaz’da 7 Temmuz 2017’de ailesi ile tatil yapmaya giden Tahir Ataş’ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı.