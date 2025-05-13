Selanik göçmenlerinin mezarlık endişesi: "Burada da mı rahat yok?"

Şu ana kadar 10'un üzerinde mezarın kaldırılması yönünde ailelere belediye tarafından tebligat gönderildiği de açıklandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş Savaşı sonrasında Antalya'daki Rumlarla Selanik'teki Türkler arasındaki mübadeleyle 1924 yılında kente gelen ve Selanik mübadilleri olarak bilinen ailelerin büyüklerine ait Andızlı Mezarlığı'ndaki mezarların olduğu alanda yol yapım çalışması başlattı.

"MEZARLIKTA DA MI RAHAT YOK?"

Mimar Şeyda Güvenç Duran, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin imar planında Andızlı Mezarlığı içinden 12 metrelik yol geçirildiğini belirterek, "Yaklaşık 20 yıl önce bu uygulamayı yapmaya kalkışmışlar, mezarlarımızı işaretlemişlerdi. Bu yol Büyükşehir Belediyesi'nin güneyinden başlıyor, ağaçlı alandan güneyindeki ilkokula doğru gidiyor. Biz o zaman Büyükşehir Belediyesi'ne mübadiller olarak itirazımızı yapmıştık ve uygulamayı durdurmuşlardı." dedi.

2018 yılında bölgeye yeniden şeritleri çekildiğini anlatan Duran, "O zaman da dilekçeler oluşturup belediyeye vermiş ve uygulamayı yine durdurmuşlardı. Aslında o zaman çok söylemiştik, 'Plan tadilatı yapılsın, bu yolu buradan kaldırın' diye. Çünkü mezarlıktan niye yol geçsin?" diye sordu.

Bölgede çalışmaların yeniden başladığını anlatan Duran, şöyle devam etti:

"Bayramda hiçbir şey yoktu. Bu sefer birden yol açılmış. Ama bir de yeni çukur var. Onun neden yapıldığını bilmiyoruz. 13 kadar mezar işaretlenmiş, kaldırılacak ve 'tebligat gönderdik' diyorlar. Biz de çok huzursuzuz. Yolun devamı açıldığı anda büyüklerimizin 100'den fazla mezarı gidecek.



Bunlar mübadele mezarları, zaten Selanik'ten buraya göç etmişler. Mezarlıkta da mı rahat yok."