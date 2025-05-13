Selanik göçmenlerinin mezarlık endişesi: "Burada da mı rahat yok?"
Antalya'da mezarlık yakınından geçen yol, ailelerin tepkisine neden oldu. Bazı mezarların yol içinde kaldığını ancak herhangi bir yıkım olmayacağını belirten belediye yetkilileri çalışmayı mezarları etkilemeyecek şekilde yeniden düzenlediklerini bildirdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş Savaşı sonrasında Antalya'daki Rumlarla Selanik'teki Türkler arasındaki mübadeleyle 1924 yılında kente gelen ve Selanik mübadilleri olarak bilinen ailelerin büyüklerine ait Andızlı Mezarlığı'ndaki mezarların olduğu alanda yol yapım çalışması başlattı.
İmar planında 12 metrelik yol gözüken alanda 2005 ve 2018 yıllarında belediyenin girişimleri, Selanik mübadillerinin tepkisi nedeniyle durdurulmuştu.
Geçen günlerde yol yapım çalışmasının yeniden başlatılması üzerine Selanik göçmenleri büyüklerine ait 100'den fazla mezarın yok edileceğini belirterek, tepki gösterdi.
Şu ana kadar 10'un üzerinde mezarın kaldırılması yönünde ailelere belediye tarafından tebligat gönderildiği de açıklandı.
"MEZARLIKTA DA MI RAHAT YOK?"
Mimar Şeyda Güvenç Duran, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin imar planında Andızlı Mezarlığı içinden 12 metrelik yol geçirildiğini belirterek, "Yaklaşık 20 yıl önce bu uygulamayı yapmaya kalkışmışlar, mezarlarımızı işaretlemişlerdi. Bu yol Büyükşehir Belediyesi'nin güneyinden başlıyor, ağaçlı alandan güneyindeki ilkokula doğru gidiyor. Biz o zaman Büyükşehir Belediyesi'ne mübadiller olarak itirazımızı yapmıştık ve uygulamayı durdurmuşlardı." dedi.
2018 yılında bölgeye yeniden şeritleri çekildiğini anlatan Duran, "O zaman da dilekçeler oluşturup belediyeye vermiş ve uygulamayı yine durdurmuşlardı. Aslında o zaman çok söylemiştik, 'Plan tadilatı yapılsın, bu yolu buradan kaldırın' diye. Çünkü mezarlıktan niye yol geçsin?" diye sordu.
Bölgede çalışmaların yeniden başladığını anlatan Duran, şöyle devam etti:
"Bayramda hiçbir şey yoktu. Bu sefer birden yol açılmış. Ama bir de yeni çukur var. Onun neden yapıldığını bilmiyoruz. 13 kadar mezar işaretlenmiş, kaldırılacak ve 'tebligat gönderdik' diyorlar. Biz de çok huzursuzuz. Yolun devamı açıldığı anda büyüklerimizin 100'den fazla mezarı gidecek.
Bunlar mübadele mezarları, zaten Selanik'ten buraya göç etmişler. Mezarlıkta da mı rahat yok."
Selanik mübadili Ünsunay Apa ise 20 yıl önce ilk kez anne-babası ve büyüklerinin bulunduğu mezarların kaldırılması için teşebbüste bulunulduğunu belirterek, "Bu bayramda mezarlık ziyaretimizde herhangi olay yoktu. Ama cumartesi günü bir kuzenim tarafından mezarlığa gidildiğini öğrendiğimizde bir yol çalışması ve mezarlığın duvarının yıkıldığını gördük." dedi.
YOL, PARK VE SİTE YAPILIYOR
Belediye yetkilileri, Büyükşehir Belediyesi'nin güney kısmına denk gelen bölgede duvarları yıkılan, yeni yol ve inşa çalışmaları başlatılan alanın yanında açılan büyük çukurluk alanda bir site inşaatı olduğunu açıkladı.
Yol yapım çalışmalarından mezarların etkileneceğini ve kaldırılması yönünde bazılarına tebligatların yapıldığı ve belediye ait bu alanda park yapılacağı da ifade edildi.
BAZI MEZARLAR YOLUN İÇİNDE KALIYOR
Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nün bağlı olduğu Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Ramazan Akalın, 2010 yılının 9'uncu ayında mecliste bir karar geçtiğini belirterek, şunları söyledi:
"Buraya 539 nolu sokak açılıyor ve imar paftasına işleniyor. O dönemde bazı mezarlar götürülüyor, 2018'de olan bir olay bu. Şimdi mevzuat gereği bu yol imar paftasına işlendiği için 2022'de planlaması yapılıyor. Ancak 7-8 mezar yolun içinde kalıyor.
Ayak uçlarından falan, tamamını içermiyor ama. Biz şöyle yapacağız, 7 metre yol, bir tarafına 1-3 metrelik kaldırım, diğer tarafına istinat duvarı çekeceğiz. Şu an mezar taşımak, alıp bir yere götürmek, kaldırmak gibi bir durumumuz yok."
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