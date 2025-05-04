Selçuk Bayraktar: "Bizler asla durmayacağız"

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST KKTC 2025'in kapanış töreninde konuşma yaptı.

Bayraktar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir TEKNOFEST'i daha heyecanla, coşkuyla tamamlıyoruz. Lefkoşa'nın tarih kokan sokaklarından, Güzelyurt'un bereketli topraklarına, bu meydanda umutlarımız bir kez daha yeşerdi. Bu vesileyle tam bağımsız bir vatan için mücadele eden Türk Mukavemet Teşkilatı'nın yiğitlerini, tüm şehit ve gazilerimizi hayırla yâd ediyorum. Onların en zor şartlarda gösterdiği mücadele azmi, köklerden göklere uzanan serüvenimizde bizlere ilham kaynağı oldu. Bizleri burada buluşturan sadece teknoloji değil, tarihimizin ve kardeşliğimizin bize yüklediği bu sorumluluktur." dedi.

"DAHA DA İLERİYE GİDECEĞİZ"

TEKNOFEST için yola çıkarken bir hayallerinin olduğuna vurgu yapan Bayraktar, "Bu toprakların çocukları, bir gün kendi uçağını, uydusunu, yapay zeka teknolojisini geliştirsin diye yola çıktık. Bugün TEKNOFEST'lerde, genç kardeşlerim, roketlerini, insansız hava araçlarını, yazılımlarını yarıştırıyor. 47 bin gencimizin teknoloji yarışmalarına başvurduğu bu festival, Kıbrıs Türk'ünün inancının ve tutkusunun en güçlü nişanesidir! Ödüllerine kavuşan tüm şampiyonlarımızı yürekten tebrik ediyorum." diye konuştu.

Bu yola çıkarken kendilerine "yapamazsınız" diyenlerin olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"İthal edelim, siz uğraşmayın diyerek karşımıza dikilenler oldu. Ama sizler, TEKNOFEST kuşağı onları haksız çıkarttınız. Bu yol kolay değil. Engeller olacak. Önünüze takozlar koyulacak, ama emin olun sizi onlar da durduramayacak. Bir kez daha ilan ediyoruz; bizler asla durmayacağız. Gökyüzünü vatan bilenlerle birlikte daha da yükseğe, daha da ileriye gideceğiz."

