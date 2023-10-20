Selçuk Bayraktar: Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Gazze için 280 milyon liralık insanı yardım yapmaya hazır olduklarını belirterek, "Tüm insanlığı Gazze'de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye davet ediyoruz. Sessiz kalmak bu katliamlara ortak olmaktır" açıklamasını yaptı.

Selçuk Bayraktar: Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız
İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail 600 bin insanı temiz susuz bıraktı

İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail 600 bin insanı temiz susuz bıraktı

Haberi Görüntüle

Selçuk Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, 'de insanlık tarihinin en ağır dramlarından birinin yaşandığını vurguladı.

’in, kadın, çocuk demeden masum sivilleri katlettiğini belirten Bayraktar, "Hastaneleri, okulları, ibadethaneleri bombalayarak suçu işliyor. Kimliğini soykırımla mücadele etmeye borçlu olanlar, bugün soykırıma başvurarak hak iddia ediyor. Uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi, barışın ve adaletin acilen tesis edilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baykar olarak Gazze’ye insani yardım yapmaya hazır olduklarını dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Baykar olarak Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız. Tüm insanlığı Gazze’de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye davet ediyoruz. Sessiz kalmak bu katliamlara ortak olmaktır."

VİDEO: GAZZELİ DOKTOR NTV'YE ANLATTI

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...