Selçuk Bayraktar: "NEXT Sosyal 630 bin kullanıcıya ulaştı"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, NEXT Sosyal'in 630 bin kullanıcıya ulaştığını açıkladı.



Selçuk Bayraktar CNN Türk'te katıldığı programda, NEXT Sosyal için "Yıllardır düşündüğümüz bir projeydi. Teknofest girişimcilerinin kurduğu teknoloji şirketinde teknik alt yapısını kurduk. Açık kaynaklı bir yolla gittiler. Sosyal medyanın nasıl yönetildiği konusunda da şeffaf bir platform" ifadelerini kullandı.



"DİJİTAL TAHAKKÜMÜN YIKILMASINI İSTİYORUZ"



Selçuk Bayraktar şunları kaydetti:



"NEXT Sosyal açık kaynaklı bir platform. İlk defa bugün topluma duyurduk. Çift kaynak temelli bir platform. Açık kaynaklı sosyal medya geliştirmek isteyen herkes kullanabilecek. Proje bu maksatla açık kaynaklı geliştirildi.



Bugün sosyal medya toplumu birbirine düşürmek için kullanılan bir mecra. Zaman zaman devlet başkanlarının sosyal medyadan atıldığını gördük. Bir taziye yayınladığım için hesabımın kapatıldığına şahit oldum. NEXT'teki ortak akıl bu ismi koydu. İngilizce olmasının nedeni küresel anlamda yayılması için. Dijital tahakkümün yıkılmasını istiyoruz. İsteyen alsın dilerse üniversiteler kullansın. İsim önerilerine de açığız. Halihazırda küresel anlamdaki tarafı için NEXT dedik ama Türkiye tarafı için ismi değiştirebiliriz."



Bayraktar, "Ne için böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz?' sorusuna şu yanıtı verdi:



"İnsanoğlu için tüm yazılı kuralların, anlayışın, barış ve huzur için her türlü kuralın yıkıldığını görüyoruz. Dünyada soykırım yapan ülkeleri eleştirmeye kalktığınız zaman (Gazze'ye en büyük yardımı yaptık) sosyal medyada görünmediğinizi görüyorsunuz. İnsanoğlu 200 bin yıldır bu dünyadaysa ilk insan dahi daha medeniydi. Tüm dünyada düzenin altüst olduğu ve korkunç bir karanlığa doğru gittiğini görüyoruz. Sosyal medya da bunların bu manipülasyonun bir parçası. Burası dijital bir hegemonya. Bunu pandemide de gördük. Dünyanın en yetenekli mühendislerinin bir tarafta ilaç geliştirmektense Instagram filtreleri geliştirdiğini de gördük. Bir yandan solunum cihazı yetersizliğinden ölen insanları da gördük.



"DIŞARIDAN SALDIRI BEKLEDİK, İÇERİDEN SALDIRANLAR OLDU"

X mecrasının geçmişine bakacak olursanız, toplumları birbirine kırdırmak, yan yana duran iki adamı birbirinden nefret edecek hale getirmek için kuruldu ve bunu da başardı. O maksatla kullanıldı. Kimse böyle bir dünyada emniyet içinde yaşayamaz. Tüm dünya tehdit altında. Bu mecrayı eleştirdiğimiz için bizim mecramız kapanıyor. Biz dünyayı yeniden inşa edersek buradan çıkabiliriz.

Siz dünyayı inşaa etmedikçe eleştirseniz de bir şey ifade etmiyor. Hakikati hakırmaya kalktığınızda hakikat kendine bir yer bulamıyor. Ben inanıyorum ki medeniyetimizin adalet iyilik ve merhametinden ilham alarak memleketimizin çocukları yapacak. Elbette birileri engel olmaya çalışacak. biz 10 gün oldu NEXT'i topluma duyuralı. Dışardan saldırı bekledik ama içerden saldıranlar da oldu. SİHA üretildiğinde rahatsızlığın neydi? Bir siyasi saik yine aynı sözleri tekrar ediyor."

KABİNE ÜYELERİ DE NEXT'E KATILDI: BAKANLARDAN İLK MESAJLAR

Bu arada Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinin de NeXT Sosyal'e katıldığı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:



"Dijital dünyada yerli ve milli platformumuz NeXT Sosyal kullanıma sunuldu, Platformun ülkemiz ve gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyor, tüm teknoloji meraklılarını bu dijital yolculuğa katılmaya davet ediyorum. Emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Biz de NeXT'te yerimizi aldık."



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemizin yerli ve milli sosyal medya platformu NeXT Teknofest Sosyal'de yerimizi aldık. Hayırlı olsun." mesajını paylaştı.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sosyal medyada yeni bir dönem başlıyor. Yerli ve milli platformumuz artık yayında. Türkiye'nin dijital geleceğine atılan bu önemli adım hepimize hayırlı olsun. Biz de bu yolculukta NeXT'te yerimizi gururla aldık" açıklamasını yaptı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Her alanda yerli ve milli teknolojilerini geliştiren, güçlü altyapısını kuran bir Türkiye. NeXT Sosyal'de yerimizi aldık. Hayırlı olsun" ifadesini kullandı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "NeXT hayırlı olsun" paylaşımını yaptı.



Dışişleri Bakanlığı da "@tcdisisleri" kullanıcı adıyla NeXT Sosyal'deki yerini aldı.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise "X'ten NeXT olmaz. Haydi Gençler, NeXT'te buluşalım. Çünkü biz yaptık." mesajını paylaştı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yerli ve milli teknolojilerini geliştiren güçlü Türkiye NeXT Sosyal'de yerimizi aldık. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Biz de NeXT Sosyal'deyiz. Kültürün, sanatın ve turizmin sesi artık NeXT Sosyal'de de yankılanacak. Yerli ve milli teknolojilerle kurulan bu yeni dijital meydanda biz de yerimizi aldık. Bizi @mehmetnuriersoy kullanıcı adıyla takip edebilirsiniz." mesajını paylaştı.



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de "Türkiye'nin yerli ve milli sosyal medya ağı 'NeXT Teknofest' hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.



Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da "Şimdi ben de buradayım, Türkiye'nin yeni milli dijital yuvası: NeXT Sosyal TEKNOFEST gençlerinin ellerinde yükseliyor. Gençlerimiz güvencemiz. Bizler başlattık, onlar tamamlayacak. Medeniyetimiz yeniden ayağa kalkacak." değerlendirmesine yer verdi.



Milli Savunma Bakanlığı ise "Milli Savunma Bakanlığı olarak biz de yerli sosyal medya uygulaması NeXT Teknofest Sosyal'deyiz. Sizler de Bakanlığımızın faaliyetlerini yakından takip etmek için https://sosyal.teknofest.app/@tcsavunma hesabımızı takibe alabilirsiniz" paylaşımında bulundu.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yerli ve milli duruş artık dijital meydanlarda da güç kazanıyor. Yeni sosyal medya platformumuz NeXT'te ben de varım. Hayırlı olsun" paylaşımını yaptı.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Merhaba, ben de NeXT Sosyal'deyim. Bu platformun ülkemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da NeXT Sosyal hesabında ilk olarak TEKNOFEST KKTC'de çekilen bir fotoğrafını paylaştı.



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın mesajını alıntılayarak, "NeXT TEKNOFEST Sosyal'i çok hoş bulduk. Milli teknolojide olduğu gibi sosyal medyada da özgün ve güçlü bir adım olan yerli ve milli dijital medya platformumuz ülkemize hayırlı olsun" sözlerini sarf etti.



Ticaret Bakanı Ömer Bolat, platformun hayırlı olmasını dileyerek, "Sosyal medyada Türkiye damgası. Artık ülkemizin yerli ve milli sosyal medya platformu NeXT Sosyal'deyiz" paylaşımında bulundu.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da NeXT Sosyal'deki mesajında, "Yeni sosyal medya platformumuz hayırlı olsun" ifadesini paylaştı.



Bakanlar, platformda kurumlarının ve kendilerinin çalışmalarına ilişkin paylaşımlara yer veriyor.