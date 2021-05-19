Selçuk Bayraktar paylaştı: Akıncı S-1 ilk uçuş testini tamamladı

ntv.com.tr 19.05.2021 - 17:16
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar Akıncı S-1'in bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladığını duyurdu.
Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"#19MAYIS ruhuyla... Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar #AKINCI S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. #MilliTeknolojiHamlesi"
Bayraktar, ayrıca Akıncı S-1'in fotoğrafını paylaştı.
#19MAYIS ruhuyla...— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 19, 2021
Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar #AKINCI S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/tVWqkJSpTu