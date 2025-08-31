Selçuk Bayraktar: Rotamız belli, hedefimiz daha da büyük

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen "TEKNOFEST Mavi Vatan", İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda son gün etkinliklerinin ardından kapanış töreniyle sona erdi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, kapanış töreninde katılımcıları selamladı.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN KAPANIŞ KONUŞMASI

"Mavi Vatan'ın ufkunda bir TEKNOFEST'i daha tamamlamanın gururunu yaşıyoruz" diyen Bayraktar, kapanış konuşmasında şunları söyledi:

"Burada sadece projeler yarışmadı. Burada Türkiye’nin üreten ve düşünen gençlerinin, TEKNOFEST Kuşağı’nın çelikten iradesi, parlak zekâsı ve tam bağımsızlık tutkusu hayat buldu.



Teknofest Kuşağı vizyonuyla ufkumuzu açan, Milli Teknoloji Hamlemizin lideri, Sayın Cumhurbaşkanımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum.



Ata yadigârı Savarona'nın en zarif biçimde restore edilerek, yeniden denizlerimize ve milletimize kazandırılmasına vesile olan kıymetli Hanımefendi'ye hassaten teşekkür ediyorum.



Buradaki muazzam sinerjinin ortaya çıkmasındaki güçlü ortaklıkları için Milli Savunma Bakanlığımıza, huzurumuzun teminatı olan İçişleri Bakanlığımıza ve ev sahibimiz Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza yürekten teşekkür ediyorum.



Bu başarının ardında büyük bir gayretle çalışan görünmez kahramanlar var. Bu ruhu ayakta tutan TEKNOFEST paydaşlarımıza, TEKNOFEST Mavi Vatan yarışmalarımızın yürütücüleri olan ASELSAN, ROKETSAN ve ASFAT’a, tüm katılımcı kurumlarımıza ve T3 Vakfı’ndaki fedakâr ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.



Ve elbette, Mavi Vatanımızın sahipsiz olmadığını bir kez daha tüm dünyaya gösteren, karadaki bir karış toprağımız neyse denizdeki bir avuç suyumuzun da aynı mukaddes emanet olduğunu ilan eden, aziz milletimize en içten şükranlarımı iletiyorum.

"EN BÜYÜK ALKIŞ SİZLERE GENÇLER"



Ama… En büyük alkış sizlere sevgili gençler! Sizler atölyelerde sabahladınız, kod yazdınız, dalgalarla boğuştunuz ve hayallerinizin peşinden koştunuz. Otonom su altı araçlarından, insansız deniz sistemlerine kadar geliştirdiğiniz projelerle, Türkiye'nin gelecekteki parlak hikâyesine ortak oldunuz.



Barbaros'un torunlarının, Piri Reis'in mirasını ayağa kaldıranların 21. yüzyılda neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdiniz. Sizler bu aziz milletin maziden atiye uzanan en sağlam köprüsüsünüz. Burada sergilediğiniz her fikir, tam bağımsızlık ufkumuza atılmış sağlam bir çapadır.



Sizin akıl ve alın terinizin olmadığı hiçbir zafer kalıcı değildir. Bu güzel ülkenin gelecekteki hikayesini de sizler, güneş yüzlü gençler yazacak. Her birinizi yürekten alkışlıyorum…



"ROTAMIZ BELLİ, HEDEFİMİZ DAHA DA BÜYÜK"



Değerli Misafirler, Bugün Mavi Vatan'daki bu limandan ayrılıyoruz. Unutmayın, her bitiş yeni bir başlangıçtır… Rotamız belli, hedefimiz daha da büyük!



Bu heyecanı, bu milli gururu ve teknoloji tutkusunu zirveye taşımak için hepinizi 17-21 Eylül'de TEKNOFEST İstanbul'a, Atatürk Havalimanı'na bekliyorum. Gelin, en büyük gücümüz olan birliğimizle TEKNOFEST’te buluşalım. Pruvanız neta, geleceğiniz aydınlık olsun."