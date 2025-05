Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST KKTC açıklaması

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar, eşi Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile TEKNOFEST KKTC’de bulunan stantları gezdi. Alandaki etkinlikleri inceleyen Bayraktar, DHA'ya TEKNOFEST KKTC’yi ve Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki başarısını değerlendirdi. Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise kadın istihdamındaki gelişmeleri ve KADEM standında yer alan ‘İnovasyonda Kadın’ projesini anlattı.



BAYRAKTAR: TEKNOFEST BÜYÜK BİR COŞKUYLA BAŞLADI



TEKNOFEST’in büyük bir coşkuyla kapılarını açtığını belirten Bayraktar, “İkinci gün de benzer şekilde devam ediyor. Biraz hava muhalefeti vardı. Yarın ve sonraki gün çok daha yoğun olacaktır. Sabahın erken saatleri trafik açısından çok daha olumlu bir festival deneyimi yaşatacağını değerlendiriyorum. Girişlerde yer yer sıkışmalar olabiliyor. Özellikle dün oldu. Tüm dost ve kardeş coğrafyaları, tüm milletimizi TEKNOFEST’e bekliyoruz. Sabahın erken saatleri çok daha uygun” diye konuştu.



‘TEKNOLOJİ GELİŞTİRMEK ULUSLAR İÇİN BİR VAROLUŞ MESELESİ'



Bu dönemde uluslar için teknoloji bilmenin okuma yazma bilmek gibi olduğunu aktaran Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:



“TEKNOFEST, İstanbul'da başladı. Anadolu'dan gelen yoğun talep üzerine bir yıl Anadolu'da bir yıl İstanbul'da düzenlemeye devam ettik. Sonra TEKNOFEST volkanik bir patlama gibi milletimizle birlikte bir kimyasal reaksiyon oluşturdu. Can Azerbaycan'dan gelen talep üzerine orada da düzenledik. Bütün dost ve gönül coğrafyalarımızda biz bu festivalin tam bağımsızlık duygusunu dünyaya müreffeh kılarken, adalet ve merhametle dönüştürecek teknoloji geliştirme mottosunu ki bu dönemde teknoloji geliştirmek uluslar için okuma yazma bilmek gibi bir şey, varoluş meselesi bu duyguyu paylaşmak, bir anlamda gençliğe, topluma, sen de başarabilirsin duygusunu aşılamak, ‘Dünyanın en iyisini geliştirebilirsin’, o paradigma dönüşümünü aşılamak maksadıyla yapılıyor. Kendileriyle gurur duymaları için kendi eserleri ile bu maksatla yapılıyor.”



‘ÖNÜMÜZDE İSTANBUL VAR’



Bir sonraki TEKNOFEST’in nerede gerçekleşeceğine ilişkin de konuşan Bayraktar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bizim vatan toprağımız. Elbette doğal uzantısı olarak burada da düzenlenmiş oldu. Muhteşem bir coşkuyla devam ediyor. Önümüzde İstanbul var. Ondan sonraki yılı henüz düşünmedik ama Anadolu geliyor. Bakalım neresi olacak?” ifadelerini kullandı.



'DÜNYAYA DAMGA VURACAK ESERLER ÇIKSIN DİYE BU FESTİVALİ YAPIYORUZ'



Türkiye’nin savunma sanayii alanında gerçekleştirdiği gelişmelere değinen Bayraktar, sözlerini şöyle sonlandırdı:



“Türkiye, savunma sanayisinde bütün dünyanın kabul edeceği şekilde dünyaya damgasını vurmuş eserleri geliştiriyor. Yüzde 80’lerde olan yurt dışı bağımlılığını yüzde 20’lere düşürdü. Avrupa halen daha yüzde 80 oranında yurt dışına bağımlı. Bu oran bir anlamda yeni yeni eserlerinde gelişmesiyle, teknolojinin tüm diğer ve sivil alanlarını da saracak şekilde gelişmesini biz hedefliyoruz. Dönüşmesini hedefliyoruz. TEKNOFEST bunun için yapılıyor. Savunma sanayii de çok büyük bir dönüşümü tamamladı ama teknolojinin tüm diğer isimli alanları var. Bunlar üzerine dünyaya damgasını vuracak eserler çıksın diye biz bu festivali düzenliyoruz.”



SÜMEYYE ERDOĞAN BAYRAKTAR: 5-10 YIL İÇİNDE ÇOK FARKLI BİR MANZARA GÖRECEĞİZ



Geleneksel olarak mühendislik alanlarının daha çok erkeklerin tercih ettiği alanlar olduğunu belirten Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise sözlerine şöyle sürdürdü:



“İstihdam anlamında da kadınların bu alanda çok fazla istihdam edilmediğini görüyorsunuz. Fakat bir yandan da hem TEKNOFEST rüzgarıyla hem teknolojinin çok ilerlemesiyle bu işin kadını erkeği olmadığı da artık görüldü. Özellikle yeni nesilde bu ciddi bir şekilde değişmeye başladı. Muhtemelen bugüne göre 5-10 yıl içinde çok farklı bir manzara göreceğiz.”



'KADINLARIN ÜRETTİĞİ ÜRÜNLERİ TANITIYORUZ'



Sümeyye Erdoğan Bayraktar, “Biz de KADEM olarak 10’uncu yılını dolduran bir projemizle buradayız. İnovasyonda kadın projesiyle buradayız. Her sene bir fikri olan, bunu hayata geçirmek isteyen kadınlara çeşitli destekler veriyoruz. Onların birçoğu şu anda şirketlerini kurdu. İnanılmaz ürünler üretiyorlar. Dünya devlerine satıyorlar. Uluslararası ödüller alıyorlar. Biz de her TEKNOFEST’te bu projemizi, buradan destek alan kadınların ürettiği ürünleri burada tanıtıyoruz. Kadınların da neler yapabileceğini görmesi için açıkçası bir ilham oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.