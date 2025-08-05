Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun hayatı
Selçuk Bayraktaroğlu, Türkiye gündemi ve siyasetini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. YAŞ toplantısında Metin Gürak'ın yerine yeni Genelkurmay Başkanı olarak atanan Selçuk Bayraktaroğlu'nun hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? İşte Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun hayatı.
Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 1981 yılında Kara Harp Okulundan muhabere teğmen olarak mezun olmuş; 1982 yılında sınıf okulu eğitimini tamamlamıştır.
1982-1991 yılları arasında çeşitli muhabere birliklerinde takım ve bölük komutanlığı görevlerinde bulunan Orgeneral Bayraktaroğlu, 1993 yılında Kara Harp Akademisinden, 1997 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuştur.
Kurmay subay olarak 1993-2009 yılları arasında muhtelif kıta ve karargâh görevlerini icra etmeyi müteakip, 2009 yılında tuğgeneralliğe terfi etmiştir.
Tuğgeneral rütbesiyle;
2009-2011 yılları arasında 9’uncu Komando Tugay Komutanlığı,
2011-2013 yılları arasında Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığında Mühimmat Komutanlığı görevlerini yürütmüş ve 2013 yılında tümgeneralliğe terfi etmiştir.
Tümgeneral rütbesiyle;
2013-2014 yıllarında Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığı,
2014-2016 yılları arasında ise 3’üncü Ordu Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2016 yılında korgeneralliğe terfi etmiştir.
Korgeneral rütbesiyle 2016-2020 yılları arasında Genelkurmay Personel Başkanlığı görevini icra etmiştir. 9 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Genelkurmay II. Başkanlığı görevini üstlenmiş; 2021 yılı Yüksek Askerî Şûra kararlarıyla orgeneral rütbesine terfi etmiştir.
Orgeneral Bayraktaroğlu, 3 Ağustos 2023 tarihinde onaylanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanmıştır.
Bayan Hürriyet Bayraktaroğlu ile evli olan Orgeneral Bayraktaroğlu, iki çocuk babasıdır.
5 Ağustos 2025'te gerçekleşen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Metin Gürak'ın yerine yeni Genelkurmay Başkanı olarak atanmıştır.
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