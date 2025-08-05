Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun hayatı

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 1981 yılında Kara Harp Okulundan muhabere teğmen olarak mezun olmuş; 1982 yılında sınıf okulu eğitimini tamamlamıştır.



1982-1991 yılları arasında çeşitli muhabere birliklerinde takım ve bölük komutanlığı görevlerinde bulunan Orgeneral Bayraktaroğlu, 1993 yılında Kara Harp Akademisinden, 1997 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuştur.



Kurmay subay olarak 1993-2009 yılları arasında muhtelif kıta ve karargâh görevlerini icra etmeyi müteakip, 2009 yılında tuğgeneralliğe terfi etmiştir.



Tuğgeneral rütbesiyle;



2009-2011 yılları arasında 9’uncu Komando Tugay Komutanlığı,



2011-2013 yılları arasında Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığında Mühimmat Komutanlığı görevlerini yürütmüş ve 2013 yılında tümgeneralliğe terfi etmiştir.



Tümgeneral rütbesiyle;



2013-2014 yıllarında Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığı,



2014-2016 yılları arasında ise 3’üncü Ordu Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2016 yılında korgeneralliğe terfi etmiştir.



Korgeneral rütbesiyle 2016-2020 yılları arasında Genelkurmay Personel Başkanlığı görevini icra etmiştir. 9 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Genelkurmay II. Başkanlığı görevini üstlenmiş; 2021 yılı Yüksek Askerî Şûra kararlarıyla orgeneral rütbesine terfi etmiştir.



Orgeneral Bayraktaroğlu, 3 Ağustos 2023 tarihinde onaylanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanmıştır.



Bayan Hürriyet Bayraktaroğlu ile evli olan Orgeneral Bayraktaroğlu, iki çocuk babasıdır.



5 Ağustos 2025'te gerçekleşen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Metin Gürak'ın yerine yeni Genelkurmay Başkanı olarak atanmıştır.