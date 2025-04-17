Selçuk Kozağaçlı yeniden tutuklandı
8 yıl cezaevinde kaldıktan sonra dün tahliye edilen Çağdaş Hukukçular Derneği Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, aradan 24 saat geçmeden tekrar tutuklandı.
Avukat Selçuk Kozağaçlı, 2017'den bu yana Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda "DHKP/C Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan tutukluydu.
Dün akşam saatlerinde tahliye edilerek cezaevinden çıktı.
Savcının itirazı üzerine, hakkında yakalama emri çıkarıldı.
Bugün gözaltına alınan Kozağaçlı tekrar tutuklandı.
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