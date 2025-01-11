Selçuk Mızraklı kimdir? HDP'li eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı kaç yaşında, nereli?

Selçuk Mızraklı, 1963 yılında Siverek'te doğdu. Mızraklı üç yaşındayken ailesi babasının işi nedeniyle Eskişehir'e taşındı. İlk ve ortaokulu Eskişehir'de okudu.



Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra 1991 yılında Diyarbakır'da doktor olarak çalışmaya başladı.



Cerrah olarak çalıştı ve Tabip Odasında görev aldı. Ayrıca 2000 yılından itibaren Demokratik Toplum Kongresinde (DTK) aktif olarak yer aldı.



DTK'da yer alması nedeniyle 2017 yılında 2 ay süreyle tutuklandı.



TBMM 27. dönem Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır milletvekilidir. 2019 seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başkanı seçilmiştir seçildikten 5 ay sonra yerine kayyum atanarak görevden alınmıştır.



Şu anda Edirne Cezaevi'nde koğuş arkadaşı Selahattin Demirtaş ile birlikte kalmaktadır.



Mızraklı, evli ve 3 çocuk babasıdır.