Selçuk Mızraklı tahliye edildi

2019 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı seçilen Selçuk Mızraklı aynı sene tutuklanmıştı.

7 yıldır cezaevinde olan Mızraklı tahliye edildi.

Mızraklı'yı Edirne Cezaevi çıkışında ailesi ve DEM Partililer karşıladı.

Selçuk Mızraklı akşam saatlerinde Diyarbakır'a gidecek.

9 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Mızraklı, 19 Ağustos 2019'da görevden alınarak yerine kayyum atanmış ve Ekim 2019'da "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Mahkeme 2020 yılında Mızraklı'ya 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası vermişti. Yargıtay ise bu karar hakkında bozma kararı vermiş, ancak 2023 yılında Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi Mızraklı'ya yeniden aynı cezayı vermişti.

SELÇUK MIZRAKLI KİMDİR?

Selçuk Mızraklı, 1963 yılında Siverek'te doğdu. Mızraklı üç yaşındayken ailesi babasının işi nedeniyle Eskişehir'e taşındı. İlk ve ortaokulu Eskişehir'de okudu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra 1991 yılında Diyarbakır'da doktor olarak çalışmaya başladı. Cerrah olarak çalıştı ve Tabip Odası'nda görev aldı. Ayrıca 2000 yılından itibaren Demokratik Toplum Kongresinde (DTK) aktif olarak yer aldı.

DTK'da yer alması nedeniyle 2017 yılında 2 ay süreyle tutuklandı.

2019 seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilmiştir seçildikten 5 ay sonra yerine kayyum atanarak görevden alınmıştır. Mızraklı, Edirne Cezaevi'nde koğuş arkadaşı Selahattin Demirtaş ile birlikte kalmıştır.

Mızraklı, evli ve 3 çocuk babasıdır.