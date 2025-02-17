Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı: Dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu
Konya Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde silahlı saldırı meydana geldi. Bir öğrenci dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu.
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde bugün saat 15.00 sıralarında Bestami Serdar E., Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal’ı tabancayla vurup, intihara kalkıştı.
İhbar üzerine fakülteye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı Yeşildal ile Bestami Serdar E., aynı üniversitesinin tıp fakültesi hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
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