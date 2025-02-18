Selçuk Üniversitesi'ndeki saldırının nedeni ortaya çıktı: Başvurusu kabul edilmeyince dehşet saçtı
Konya'da Selçuk Üniversitesi öğrencisi Bestami Serdar E.'nin, Dekan Yardımcısı Müjdat Yeşildal’ı tabancayla yaralayıp ardından intihara kalkıştığı olaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Bestami Serdar E.'nin mezun olduğu bölümle, şu an aynı olan bazı ortak derslerden muaf olmak istediği ancak isteğinin kabul olmadığı için yanında iki silah ve çok sayıda mermi ile dekanlığa geldiği öğrenildi. Bestami Serdar E.'nin, dekanla görüşemeyince bağırıp çağırdığı ve kendisini sakinleştirmek üzere odasına çağıran dekan yardımcısına ateş ettiği belirtildi.
Olay, dün Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin dekanlık katında meydana geldi. Sağlık Yönetimi bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Bestami Serdar E., dekan yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal’a ateş edip göğsünden yaraladı, ardından da kendi başına ateş edip, intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan Dr. Müjdat Yeşildal'ın sağlık durumunun iyi olduğu, Bestami Serdar E.'nin hayati tehlikesinin ise devam ettiği belirtildi.
ORTAK DERSLERDEN MUAF OLMAK İSTEMİŞ
Fakültedeki saldırıya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Bestami Serdar E. 2020 yılında Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'nü kazandığı, mezun olduktan sonra tekrar üniversite sınavlarına girip aynı fakültenin Sağlık Yönetimi Bölümü'ne başladığı öğrenildi.
Bestami Serdar E.'nin mezun olduğu bölümle, şu an aynı olan bazı ortak derslerden muaf olmak istediğini daha önce dekanlığa bildirdiği, ancak isteğinin kabul olmadığı belirtildi.
Dün aynı konu için Dekan Prof. Dr. Nur Feyzal Kesen ile görüşmeye gelen Bestami Serdar E., iddiaya göre, yaklaşık 1 saat bekledi. Ardından görüşmekte ısrar edip dekanın odasına girmek isteyince, görevliler Bestami Serdar E.'yi engellemeye çalıştı. Bu sırada orada bulunanlardan bir kadın kullandığı "KADES" uygulamasına basıp, polisten yardım istedi.
SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN ODASINA ÇAĞIRDI
Bestami Serdar E.'nin koridorda bağırıp küfretmesi üzerine gürültüyü duyup odasından çıkan Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal, ne olduğunu sorup sakinleştirmek için öğrenciyi odasına davet etti. Odaya giren Bestami Serdar E., yanında getirdiği 2 tabancadan biriyle Yeşildal'a ateş edip göğsünden yaraladığı, ardından da aynı tabancanın namlusunu başına dayayıp intihara kalkıştığı belirtildi.
FAKÜLTEDE "X-RAY CİHAZI YOK
Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin öğrenci girişinde 'X-Ray' cihazının olmadığı, sadece turnikenin bulunduğu belirtildi. Bestami Serdar E.'nin de 2 tabanca ve çok sayıda mermiyi de çantasının içinde fakülte binasına soktuğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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