Selçuklu dönemine ait Havadan Külliyesi'nin bakımını gönüllü yapıyor

Şimşek, Havadan Külliyesi'ni tur otobüsleriyle turistlerin ve meraklı üniversite öğrencilerinin sık sık ziyaret ettiğini dile getirdi.



Mevsim şartlarına göre külliyede yapılacak işlerin de farklılık gösterdiğini aktaran Şimşek, "Bugün biraz kar yağdığı için karları temizledim. İçeriyi süpürdüm, temizledim. Ben buraya gelmezsem olmaz. Muhakkak burayı görmem gerekiyor. Burası beni çok etkiliyor. Köylüler de çok memnun kalıyor. Sağ olsunlar bazen köyden de yardıma gelenler oluyor" dedi.



Her işi devletten beklemenin yanlış olduğunu söyleyen Şimşek, görevlilerin her zaman buraya gelemediğini ve bunun için kendisinin bu görevi üstlendiğini ifade etti.



Şimşek, külliyenin bulunduğu mahallenin yollarının daha iyi olması halinde ziyaretçi sayısında da artabileceğini sözlerine ekledi.