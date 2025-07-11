Selda'nın katiline haksız tahrik ve iyi hal indirimi

Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığın cezası belli oldu.



Olay, 23 Eylül 2024 tarihinde Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Yunusemre Belediyesi'nde çalışan Gökhan Eller ile güzellik salonu işleten eşi Selda Eller, anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı.



Süreç devam ederken Selda Eller, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdı. İddiaya göre, Selda Eller, karardan kısa süre sonra Gökhan Eller'i arayarak evden eşyalarını alabileceğini söyledi.



Eve giden Gökhan Eller ile Selda Eller arasında tartışma çıktı. Gökhan Eller, eline geçirdiği oğlunun pantolonu ile 2 çocuğunun annesini boğdu.



Eller, ardından polis merkezine giderek teslim oldu ve tutuklandı.



KARAR DURUŞMASI



Davanın karar duruşması bugün görüldü.



Duruşmasına Selda Eller'in annesi Zehra Can Şahin, babası Mustafa Ferhat Durmaz, kızı Rabia Nur Eller, ailenin avukatı Mehmet Arslan ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi Rabia Aksu katıldı.



Sanık Gökhan Eller de duruşmada hazır bulundu. Sanık Eller, son savunmasında pişman olduğunu belirtti. Selda Eller'e tehditte bulunmadığını belirten sanık Eller, "En büyük hatam, o eve gitmek oldu. Keşke o gün eve gitmeseydim. Kapıdan dönmeye niyetlendim ancak son anda eve girdim. Çok pişmanım" dedi.



Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanık Gökhan Eller'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra heyet, cezayı "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleri uygulayarak 20 yıl hapse çevirdi.



"KATİLE 'HAKLIYDIN' DERCESİNE İNDİRİM UYGULANMIŞTIR"

Duruşma sonrası Avukat Mehmet Arslan, "Selda'nın kayıt altına almak istediği belki de aldığı son çığlık bugün bu salonda adalet çığlığı olarak yükselememiştir. Kadın cinayetleri münferit değil, politiktir. Her 'iyi hal' indirimi, her 'haksız tahrik' kılıfı yeni cinayetlerin davetiyesidir." dedi.

