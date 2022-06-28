Selde kaybolan iki kişi aranıyor

Batı Karadeniz'de şiddetli sağanak dün sel ve su baskınlarına neden oldu.

Düzce'de selle birlikte sürüklenen atıklar köprülerin ayaklarını tıkayıp taşkına yol açtı.

İl özel idaresi ekibi gece çalışma başlattı. Bu çalışma sırasında operatör Okan Bayrak'ın kullandığı iş makinesi Üçköprü mevkisinde devrildi.

Bayrak, sulara kapılarak gözden kayboldu. Bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Operatör Okan Bayrak

Kastamonu'nun Küre ilçesinde ise 22 yaşındaki Recep Bakırcı sel nedeniyle suya kapıldı. Kayıp gencin bulunması için çalışma başlatıldı.



Kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sel afeti ve su taşkınları sebebiyle; Kastamonu Küre İkizciler Köyünde kaybolan hemşehrimiz Recep Bakırcı'yı, Düzce Kaynaşlı'da sele kapılan kepçe operatörümüz Okan Bayrak'ı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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