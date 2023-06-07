Selde kaybolan Zilal Şahin'in cansız bedeni  3 gün sonra bulundu

Amasya'da, piknik yaptıkları alanda eşi ve arkadaşıyla birlikte otomobilde sele kapılan Zilal Şahin’in (30) cansız bedenine ulaşıldı.



Kızıl Kışlacık köyü yakınlarında, geçen hafta pazar günü pikniğe giden Serkan (33) ve Zilal Şahin çifti ile arkadaşları Murat Ekşi’nin (38) içinde bulunduğu otomobil sele kapıldı.

Serkan Şahin kendi imkanlarıyla otomobilden çıkıp kurtulurken, Arkadaşı Murat Ekşi’nin ise yapılan çalışmasıyla cansız bedenine ulaşıldı.



AFAD, Sualtı Arama Kurtarma, İl Jandarma Komutanlığı, DSİ ve İl Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle Zilal Şahin’i arama kurtarma çalışmalarını dün gece de sürdürdü.