Selde kilometrelerde sürüklenen adam yaşadıklarını anlattı: Aracımız sele kapılmasın diye bağlayacaktım

Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi sonrası akıntıya kapılarak sel suları ile yaklaşık 2 kilometre sürüklenen ve bir ara kurtarılmak için elini uzatan yaşlı adam, kurtarıldıkran sonra hastanede tedavi altına alındı. Vücudunun birçok bölümünde yaralar meydana geldiği görüldü.

Selde kilometrelerde sürüklenen adam yaşadıklarını anlattı: Aracımız sele kapılmasın diye bağlayacaktım
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'nın Eyyübiye ilçesindeki şiddetli yağış sonra oluşan sele kapılan yaşlı adam yaşadıklarını anlattı.

Taşan derenin sularına kapılan yaşlı adam cep telefonu ile görüntü çeken bir vatandaştan yardım isteyerek olmuştu.

Yaşlı adama yardım etmeyerek görüntü çekmeye devam eden şahıs sert eleştirilerin de hedefi haline geldi.

Selzede yaralı 63 yaşındaki Reşat Ayva ise Balıklıgöl Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından evinde dinlenmeye geçti. Ayva'nın ayak ve el parmaklarından engelli olduğu ve sel sularına kapılması sonucu vücudunun birçok bölümünde yara meydana geldiği görüldü.

Selde kilometrelerde sürüklenen adam yaşadıklarını anlattı: Aracımız sele kapılmasın diye bağlayacaktım - 1

İKİ KİLOMETRE SONRA KURTARILDI

Sele kapılarak 2 kilometre sürüklendiğini ve sonrasında 4 genç tarafından kurtarıldığını belirten 63 yaşındaki Reşat Ayva, "Aracımız sel sularına kapılmasın diye halatla direğe bağlayacaktım. Ayağım kaydı suyun içerisine girdim. İki kilometre boyunca sürüklendim." dedi.

Elini uzattığını ve suyun bir meyre yükseldiğini ifade eden yaşlı adam, kendisini gören insanların yardıma gelemediğini de dile getirdi.

"Daha sonra dört genç gelip beni kurtardı. Ambulansı çağırdılar, beni hastaneye kaldırdılar. Sonra battaniyeye sardılar." diye konuşan Reşat Ayva, "Vücudumdan aşırı derecede kan kaybı yaşadım. Çok üşüdüm, üşüme devam ediyor. Elim, ayağım, kollarım tüm vücudum yaralı, çok kan kaybettim. Şu an otururken, öksürürken çok zorlanıyorum. Beni kurtardılar. Allah herkesten razı olsun. Allah'tan geldi. Tam artık her şey bitti, ben yüzde yüz gittim, derken dört genç gelip beni kurtardı. Allah hepsinden razı olsun." ifadelerini kullandı.

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