Selde kilometrelerde sürüklenen adam yaşadıklarını anlattı: Aracımız sele kapılmasın diye bağlayacaktım

İKİ KİLOMETRE SONRA KURTARILDI

Sele kapılarak 2 kilometre sürüklendiğini ve sonrasında 4 genç tarafından kurtarıldığını belirten 63 yaşındaki Reşat Ayva, "Aracımız sel sularına kapılmasın diye halatla direğe bağlayacaktım. Ayağım kaydı suyun içerisine girdim. İki kilometre boyunca sürüklendim." dedi.

Elini uzattığını ve suyun bir meyre yükseldiğini ifade eden yaşlı adam, kendisini gören insanların yardıma gelemediğini de dile getirdi.

"Daha sonra dört genç gelip beni kurtardı. Ambulansı çağırdılar, beni hastaneye kaldırdılar. Sonra battaniyeye sardılar." diye konuşan Reşat Ayva, "Vücudumdan aşırı derecede kan kaybı yaşadım. Çok üşüdüm, üşüme devam ediyor. Elim, ayağım, kollarım tüm vücudum yaralı, çok kan kaybettim. Şu an otururken, öksürürken çok zorlanıyorum. Beni kurtardılar. Allah herkesten razı olsun. Allah'tan geldi. Tam artık her şey bitti, ben yüzde yüz gittim, derken dört genç gelip beni kurtardı. Allah hepsinden razı olsun." ifadelerini kullandı.