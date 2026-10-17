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Selde tebessüm ettiren anlar. Jandarma bebeği kucağında uyutarak kurtardı

17.10.2026 14:48

Son Güncelleme: 17.10.2026 14:48

Selde tebessüm ettiren anlar. Jandarma bebeği kucağında uyutarak kurtardı
IHA

Sakarya'da Jandarma bebeği kucağında uyutup kurtardı.

İHA
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Sakarya'da bir jandarma personelinin, selden teleferik sistemiyle kurtardığı bebeği kucağında uyutması yürekleri ısıttı.

Sakarya’da etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için ekipler seferber oldu. 

 

Sapanca ilçesinde görev yapan jandarma arama kurtarma personeli de selden etkilenen bölgedeki vatandaşlara ulaşarak tahliye çalışmalarına katıldı. Ekipler, kurtardıkları bebeği ipli teleferik sistemiyle güvenli bölgeye geçirirken kucaklarında uyutmayı da ihmal etmedi. 

 

Jandarma personelinin bebeğe gösterdiği özen, görüntülere yansıdı.