Selde yaşamını yitirmişti: Trabzon'da gözyaşlarıyla veda
Trabzon'daki selde yaşamını yitiren Hüseyin Aydın, bugün yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki selde kaybolan ve cenazesi dün Sera Gölü'nde bulunan Hüseyin Aydın toprağa verildi.
Aydın'ın cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ilçeye bağlı Uçarsu Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'ne getirildi.
Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Kirazlık Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.
Trabzon'da 3 Haziran'da meydana gelen selde kaybolan Hüseyin Aydın'a, 6 gün süren arama çalışmalarının ardından dün Sera Gölü'nde ulaşılmıştı.
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