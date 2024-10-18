Selden kapanan köylerin yolu açıldı

Kentte iki gündür etkili olan sağanak, bazı noktalarda sele neden oldu.



Aralık ilçesine bağlı Karahacılı ile Tuzluca ilçesine bağlı Eğrekdere köyü yolları, selin getirdiği çamur ve taş yığınları nedeniyle ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışma ile yollar yeniden ulaşıma açıldı.