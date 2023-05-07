Sele kapılan minibüs dereye yuvarladı: 6 işçi yüzerek karaya çıktı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde meydana gelen kazada, gece vardiyasından dönen işçilerin bulunduğu minibüs, kuvvetli yağış sebebiyle dağdan inen yağmur sularına kapılarak dereye yuvarlandı.



Yaklaşık 1 kilometre derede sürüklenen minibüs demir köprüye çarparak durdu. Suya kapılan 6 işçi ise kendi çabalarıyla kıyıya çıktı.



112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapışan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan 6 işçinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek derenin içindeki minibüste kontrollerini yaptı.



Olay yerine gelen şantiye işçilerinden Kerem Demir, "İşçiler gece ekibi. İşten çıktıktan sonra çarşıya dönerken o anda dereye giderken sel kapıyor. Selde buraya kadar getiriyor. Allah'a şükür şu anda kimsenin bir şeyi yok. Herkesin sağlık durumu iyi. Çok şükür bu köprü varmış" dedi.