Sele kapılan minibüs devrildi: 3 yaralı

Van'ın Özalp ilçesinde sele kapılan devrilen minibüsteki 3 kişi hafif yaralandı. Minibüsten çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sele kapılan minibüs devrildi: 3 yaralı

'ın Özalp ilçesinde sel sularına kapılarak devrilen minibüste bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam 23.55 sularında Özalp-Van karayolu üzerinde bulunan Boyaldı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

İbrahim Torun yönetimindeki 33 ATP 799 plakalı minibüs sel sularına kapılarak yoldan çıkıp devrildi.

Minibüste bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Minibüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Sele kapılan minibüs devrildi: 3 yaralı - 1

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