Sele kapılan otomobilin içindeki kadın 150 metre sürüklendi
Erzurum Oltu'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Sel sularına kapılan araçta bulunan kadın yaklaşık 150 metre sürüklendi. Eşi ise son anda kurtuldu.
Oltu'ya yaklaşık 24 kilometre mesafede meydana gelen olayda, Ali Osman Aydın (67) idaresindeki 34 BS 8561 plakalı otomobil, etkili sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapıldı. Sürücü Aydın araçtan atlayarak kurtulmayı başarırken, eşi Hatice Aydın (62) otomobille birlikte sürüklendi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, Oltu Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla, sel sularının ortasında kalan Hatice Aydın’a halat yardımıyla ulaşıldı.
Sedyeyle taşınarak ambulansa alınan Aydın, ilk müdahalenin ardından Oltu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Şiddetli yağış nedeniyle Oltu-Artvin kara yolu ulaşıma kapandı. Oltu Karayolları ve Oltu Belediyesi’ne bağlı ekipler, 5 iş makinesiyle yol açma çalışması başlattı.
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