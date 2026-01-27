Sele kapılan sürücü, çalıya tutunarak hayatta kaldı

Datça Karaköy Mahallesi'nde Ahmet U. isimli kişi, aracıyla bölgedeki arazine gezmeye gitti. Havanın kötüleşmesiyle geri dönmek isteyen Ahmet U. aşırı yağış nedeniyle taşan dereden geçerken aracıyla sele kapıldı.



Aracıyla birlikte sürüklenmeye başlayan talihsiz adam, yeğeni ve eşini arayarak sele kapıldığını söyledi ve yardım göndermelerini istedi. Bunun üzerine yeğeni 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.



ARAÇTA BULUNAMADI



İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve MAG-AME SAR ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, aracı buldu. Ahmet U'nun araçta olmaması üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonunda Ahmet U. dere kenarında bir çalıya tutunmuş olarak bulundu.



Olay yerindeki ilk kontrolünün ardından Ahmet U. hipotermi riski dolayısıyla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.