Sele kapılmaktan çöken yol sayesinde kurtuldular

Bartın’da yaşanan sel felaketinin en çok zarar verdiği noktalardan biri Ulus ilçesinin Zafer köyü oldu. Zafer köyünden geçen dere yatağının kıyısında bulunan alabalık üretim tesisi selde büyük hasar gördü. Selle birlikte taşan derenin suyu alabalık havuzlarındaki suyla birleşti. 10 bine yakın alabalık sele kapıldı. O sırada tesiste bulunan çalışanlar ölümle burun buruna geldiler. Çalışanlar, dere yatağının diğer kıyısındaki yolun çökmesi ile birlikte dere yatağının genişlemesi ve suların yön değiştirmesi sayesinde kurtuldular.



Tesis çalışanlarından Nuray Arslan (32) yaşadıkları korku dolu anları anlatırken, “Bu yol patladığı için dere yatağı genişledi. Biz her şeyi bırakıp yola doğru çıkmaya başlamıştık. Burası patlayınca bizim en büyük kurtuluşumuz oldu” dedi.

Arslan o anların anlatılamayacak boyutta olduğunu ifade ederek, “Biz aslında bu kadar büyük bir şey beklemiyorduk. Yani bir anda gelen bir sel vardı. Yukarıda bendimiz var onun kapaklarını kapatmaya çalıştık. İşte balıklara giden suların önlerine gelen şeyleri almaya çalıştık. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık ama bir yerden sonra bıraktık çünkü yapabilecek hiçbir şey yoktu. Bizim şansımız karşı taraftaki yol çöktü suyun tahribatına dayanamadı. Bundan ötürü biz rahatladık. Sulara bayağı bayağı girmiştik” şeklinde konuştu.

Selde tesisi basan suyun alabalık havuzlarıyla birleştiğini de söyleyen Arslan, "Biz zaten alabalık yetiştiricisiyiz. Üretiyoruz, restoranımızda satıyoruz. Sel suyunun gelmesiyle sular o kadar çok yükselmişti ki şimdi bizim gölümüz var gölle beraber havuzlar birleşti zaten. İşte onla beraber en minimum 10 bin tane balığımız büyük bir ihtimal sele gitti. Ortalama şu an hesaplayabildiğimiz bu. Bizim en büyük şansımız dediğim gibi bu yol. Bu yol patladığı için dere yatağı genişledi. Biz her şeyi bırakıp yola doğru çıkmaya başlamıştık” dedi.