Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu

Hemşire Selen Naycı'dan (26) haber alamayan yakınları, dün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Naycı'nın en son Dicle Nehri kenarında görülmesi üzerine, nehir çevresinde arama yapıldı.

Aramalarda Naycı'nın kişisel eşyaları, nehir kenarında bulundu. AFAD ve itfaiye ekipleri bu kez nehirde arama çalışması başlattı.

Çalışmalar sonuç vermeyince Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri ve Diyarbakır AFAD ve Jandarma Sualtı Savunma (SAS) ekipleri, arama çalışmalarına katılmak için ilçeye geldi.

Sabah saatlerinde arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Çalışma sonucunda, saat 11.00 sıralarında Selen Naycı'nın Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.