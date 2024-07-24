Selfie çekerken denize düşen genç kızdan acı haber

İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde fotoğraf çekmek isterken denize düşen ve üzerinden tekne geçen 25 yaşındaki Nalan Kaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Selfie çekerken denize düşen genç kızdan acı haber

Haliç Metro Köprüsü üzerinde 20 Temmuz Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Nalan Kaya (25), cep telefonuyla selfie çekmek isterken denize düşmüştü.

Seyir halinde olan bir tekne de kızın üzerinden geçmişti.

Başka bir teknenin kaptanı tarafından kurtarılan Kaya, Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kız kurtarılamadı.

Öte yandan Kaya'nın İstanbul Arnavutköy'de toprağa verileceği öğrenildi.

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