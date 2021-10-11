Selfie çekmek isterken uçurumdan düştüler

Adana'da, Varda Köprüsü civarında selfie çekmek isterken uçurumdan düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.



Karaisalı ilçesindeki köprü civarında, uçurum kenarında selfie çekmek isteyen Mazlum Sözeri (26) ve Hatice Nur Karabulut (21) uçurumdan düştü.



İki kişinin düştüğünü görenler durumu yetkililere bildirdi.



Olay yerine sevk edilen jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalışması başlattı.



Sağlık ekipleri düştüğü yerden çıkartılan iki kişiden Hatice Nur Karabulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.



Yaralı Mazlum Sözeri ambulansla hastaneye kaldırıldı.