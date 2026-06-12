Selimiye'de restorasyon tamamlandı | Erdoğan: 450 yıllık mazisindeki en kapsamlı onarım çalışması oldu

Edirne 'deki tarihi Selimiye Camisi, restorasyon sürecinin ardından yeniden ibadete açılıyor.

Selimiye Camii Şerifi'nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende bir konuşma gerçekleştiriyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Gönlümüzde Edirne'nin özel bir yeri var. Bizim Edirne'ye muhabbetimiz ırmaklar gibidir. Meriç gibi Tuna gibi Tunca gibidir. Edirne sıradan bir şehir değil, cihan imparatorluğunun rüyasını gören İstanbul'un fethini müjdeleyen bir mekteptir. Meriç'in huzuru, Tunca'nın zarafeti, Sarayiçi'nin ihtişamıdır.

"ŞU AN KARŞIMDA 32 BİN KİŞİ VAR"

- Tören alanına gelmeden önce Selimiye Camisi'ndeydik. Gökyüzüne uzanan o dört zarif minaresinde bu toprakların ebediyen Türk-İslam yurdu olduğunu gösteren tapu senedimizdir. Şu anda karşımda muhteşem bir katılım var. Emniyetten aldığımı söyleyeyim; 32 bin kişi şu anda karşımda.

"SELİMİYE'Yİ RESTORE EDEREK YENİDEN İBADETE AÇTIK"

- Selimiye Camisi'ni aslına uygun şekilde restore ederek bugün yeniden ibate açtık. Dört yıl süren restorasyon sürecimiz Selimiye'nin 450 yıllık mazisindeki en kapsamlı onarım çalışması oldu. Her adımda eserin aslına sadık kalınması esas alındı. Yapıya zarar veren uygulamalar temizlenirken ana kubbe, minareler ve statik sistemlerin tamamında güçlendirmeler yapıldı.

“O İZİ AYNEN MUHAFAZA ETTİK”

- Balkan Savaşları sırasında Bulgar kuvvetlerinin ateşi sonucu gülle isabet eden ve cami cephesinde iz bırakan bölüme ise özellikle dokunmadık. Bu topraklarda verdiğimiz mücadelelerin canlı şahidi olarak o izi aynen muhafaza ettik. Mehter Marşımızdan rahatsız olan tarih bilmez şuursuzlara rağmen tarihi ve mimari yadigarlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.